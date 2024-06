Kletter-Ass Schubert Vorstiegssieger bei Innsbrucker Weltcup

Kletter-Weltmeister Jakob Schubert hat am Sonntag beim Heim-Weltcup in Innsbruck das Vorstiegsfinale gewonnen. Der Tiroler war bei seiner Olympia-Generalprobe in seiner Lieblingsdisziplin vor 3.000 Heimfans nicht zu bezwingen und siegte bei regnerischen Bedingungen vor dem Deutschen Alexander Megos und dem Briten Toby Roberts. Für den 33-Jährigen war es der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Paris.

von APA