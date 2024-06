Kleinflugzeug auf Autobahn in Frankreich gestürzt

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf eine Autobahn in Frankreich sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte am Nachmittag in Noisiel östlich von Paris auf die A4, wie die Polizei mitteilte. Autos wurden dabei nicht getroffen. Bei den Toten handle es sich um die drei Insassen des Flugzeugs, erklärte der zuständige Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier.

von APA