Klagenfurt besiegt BW Linz - 1:1 bei Hartberg gegen GAK

In Linz stellte der Klagenfurter Ben Bobzien früh auf 1:0 (13.), fünf Minuten später sah Blau-Weiß-Verteidiger Fabio Strauss die Rote Karte. Trotzdem glich Ronivaldo aus (45.+2), ehe die "Joker" Nicolas Binder (82.) und Philipp Wydra (90.) die Partie entschieden.

Hartberg und der GAK trennten sich im "kleinen Derby", wie es GAK-Trainer Gernot Messner im Vorfeld bezeichnet hatte, mit 1:1. Damit blieben die Gastgeber vor der Länderspielpause mit nun zwei Punkten im Besitz der "Roten Laterne", der Aufsteiger aus Graz ist nach dem dritten Unentschieden einen Zähler davor nach wie vor Vorletzter.

Der 25-jährige Japaner Atsushi Zaizen (40.) brachte die Grazer mit seinem ersten Bundesligator in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hartberger, die erst vier Partien ausgetragen haben, für ihre Leistungssteigerung mit einem Eigentor von Jacob Italiano (58.) belohnt. Es war ihr zweites Remis in Folge nach dem Heim-1:1 gegen die Wiener Austria. Am 14. September wartet gegen WSG Tirol wieder ein Heimspiel, die Grazer bekommen es an diesem Tag ebenfalls zu Hause mit Altach zu tun.

Im Abendspiel (19.30 Uhr) empfängt Meister Sturm Graz die WSG Tirol.