Kind in Deutschland von 13-jähriger Schwester getötet

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Leipzig in Deutschland durch mehrere Stiche getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft soll die 13 Jahre alte Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die mögliche Tatwaffe sei sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daran seien Spuren entdeckt worden.

von APA