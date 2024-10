Kickl und Babler loten Verhältnis aus

Auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung treffen FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler nach kurzfristiger Verschiebung nun am Freitag zusammen, wie der APA in beiden Parteien bestätigt wurde. Dem Vernehmen nach soll das Gespräch am Vormittag stattfinden, danach könnte es ein Medienstatement Bablers geben. Allzu entscheidend dürfte die Begegnung nicht sein, schließen doch die Sozialdemokraten die Freiheitlichen als Koalitionspartner aus.

von APA