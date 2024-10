Ein robustes Cloud-Geschäft und gestiegene Werbeeinnahmen haben Alphabet ein überraschend starkes Quartalsergebnis beschert. "Unsere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zahlen sich aus", sagte Sundar Pichai, der Chef des US-Internetkonzerns am Dienstag. Die neue Technologie eröffne Nutzern neue Möglichkeiten bei der Internetsuche und liefere bessere Suchergebnisse. Die Cloud-Sparte binde dank KI Bestandskunden enger an sich und gewinne neue hinzu.

von APA