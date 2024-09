Kendrick Lamar Star der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl

US-Rapper Kendrick Lamar soll im kommenden Jahr der Star bei der Halbzeitshow des Super Bowl sein. Er werde im Februar beim Finalspiel der US-Football-Liga NFL in New Orleans auftreten, teilte der Künstler am Sonntag in Onlinemedien mit. "Rapmusik ist bis heute immer noch das einflussreichste Genre. Und ich werde da sein, um der Welt zu zeigen, warum das so ist."

von APA