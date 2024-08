Keine Rückkehr nach Sommerpause: "El Hotzo" beendet Podcast

Es geht nach der Sommerpause nicht weiter: Comedian Sebastian Hotz alias "El Hotzo" beendet seinen Podcast "Hotz & Houmsi". Der wegen Äußerungen nach dem Attentat auf Donald Trump in die Kritik geratene Satiriker sagte in einer kurzen Folge mit dem Titel "Tschüss", er habe in den letzten Monaten gemerkt, "dass die letzten drei Jahre ganz schön viel für mich waren". Er habe deshalb schweren Herzens entschieden, dass das Podcast-Projekt nun nach Ablauf von zwei Jahren ende.

von APA