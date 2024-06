Kein Badeverbot mehr am Bodensee in Vorarlberg

Demnach lagen die Werte überall unterhalb der von der Badegewässerverordnung vorgegebenen Grenzwerte. Das Badeverbot vom Bilgeriloch bis zum Jachthafen sei daher nach Rücksprache mit der Amtsärztin und dem Umweltinstitut wieder aufgehoben worden. Ursache für die erhöhte Keimbelastung war offenbar, dass die Abdeckung eines Kontrollschachtes der Kläranlagen-Abwasserleitung offen war. Sie hatte sich aus noch unbekannter Ursache gelöst. Die Abdeckung wurde inzwischen wieder dicht verschlossen.

Derzeit erhöhte Trübewerte an den Badestellen haben laut der Aussendung zum einen damit zu tun, dass die natürliche Algenentwicklung am See einsetzt, und zum anderen damit, dass die Zuflüsse verstärkt Trübstoffe in den See schwemmen. Unwetter an den Flussläufen haben in den vergangenen Tagen dazu geführt, dass die Flüsse mehr Feinsedimente führen.

(S E R V I C E - Aktuelle Messergebnisse sind unter abrufbar.)