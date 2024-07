Kein Auftakt nach Maß für österreichisches Sportschützenteam

Steiner war als Weltranglisten-Zweite nach Frankreich gekommen und konnte bereits auf Olympia-Erfahrung zurückgreifen: "Ich war in Tokio viel nervöser, deswegen war ich recht entspannt - es ist trotzdem nichts gegangen" sagte sie nach ihrem enttäuschenden Antreten. "Es war für mich vom Gefühl her wie ein normaler Wettkampf - aber es ist trotzdem sehr frustrierend, wenn so ein schlechtes Ergebnis rauskommt."

Mit 569 Ringen fehlten acht Ringe auf Platz acht, der in dem 44 Starterinnen umfassenden Feld die Qualifikation für das Finale bedeutet hätte. Dort treten je zwei Chinesinnen und Südkoreanerinnen, sowie Schützinnen aus Indien, Vietnam, Türkei und Ungarn an. Die Serbin Zorana Arunovic, die Steiner kurz vor Olympia die Führung in der Weltrangliste abgejagt hatte, verpasste als Zehnte ebenfalls die Final-Quali.

Zuvor hatten Ungerank und Strempfl in der Mixed-Team-Qualifikation mit dem Luftgewehr nur 625,5 Ringe erreicht. "Es war nicht so einfach, es ist extrem heiß in der Halle", meinte die 28-jährige Tirolerin Ungerank unmittelbar nach ihrem Olympia-Debüt. An sich sei sie durchaus zufrieden: "Ich hab sauber gearbeitet." Auch der Steirer Strempfl, der zum zweiten Mal bei Sommerspielen antritt, zeigte sich "mit meiner Arbeit zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht so ganz. Ich bin ein bisschen ratlos, ich weiß noch nicht ganz genau, woran es liegt. Ich hab noch ein Training für den Einzelbewerb, wo ich versuchen werde, noch bei ein paar Kleinigkeiten etwas zu verbessern." Im Mixed Team ging Gold an China, Silber an Südkorea und Bronze an Kasachstan.

Strempfl, der in wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag feiert, tritt am Sonntag ebenso wie Ungerank in der Luftgewehr-Qualifikation zum zweiten Mal in Châteauroux an. Alexander Schmirl absolviert dabei seinen ersten Auftritt.