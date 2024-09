Kaum Hoffnung für 14 Vermisste nach Grubenunglück im Iran

Laut IRNA ereignete sich der Unfall im Kohlebergwerk in der Stadt Tabas am Samstagabend gegen 21.00 Uhr. Eine plötzliche Freisetzung von Methangas führte dazu, dass fast 70 Arbeiter in der Mine eingeschlossen wurden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bei dem Unglück fast 20 weitere Arbeiter verletzt, einige von ihnen schwer. Laut dem Gouverneur der Provinz erschwert die hohe Gasdichte in der Kohlemine die Bergungsarbeiten.