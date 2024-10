Kasper bei NHL-Comeback mit erstem Scorerpunkt

Kasper spielte in einer Linie mit Michael Rasmussen und Jonatan Berggren, wurde von Trainer Derek Lalonde in der zweiten Powerplay-Formation eingesetzt, erhielt über 15 Minuten Eiszeit und beendete die Partie in der Plus/Minus-Wertung mit plus zwei. In der 14. Minute verbuchte der Center auch seinen ersten Assist, indem er sich vor dem Ausgleichstreffer von Vladimir Tarasenko zum 1:1 im Angriffsdrittel die Scheibe holte.

Kapitän Dylan Larkin im Powerplay (24.), Andrew Copp (44.) sowie Simon Edvinsson (59.) und Copp (60.) jeweils ins leere Tor erzielten vor über 17.000 Zuschauern die weiteren Tore von Detroit, das damit auch das zweite Duell mit Nashville gewann. Vor genau einer Woche hatten die Red Wings mit einem 3:0 zu Hause gegen die Predators den davor einzigen Saisonsieg geschafft. Nashville ist auch nach fünf Spielen noch punktlos.

Kasper war im Draft 2022 von Detroit an Nummer acht gewählt worden und hat am 2. April 2023 sein erstes NHL-Spiel absolviert. Danach kam er im Farmteam Grand Rapids Griffins zum Einsatz. Mit einer starken Vorbereitung mit den Red Wings und guten Leistungen in den ersten zwei AHL-Saisonspielen empfahl er sich heuer für Einsätze in der NHL.