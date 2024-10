Kärntner-Ring-Hof um über 100 Mio. Euro verkauft

JP Immobilien übernimmt den Kärntner-Ring-Hof, der sich im Herzen Wiens befindet, von der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft. Mit einem Kaufpreis von über 100 Mio. Euro stelle dies die größte Immobilientransaktion des Jahres 2024 in Österreich dar, teilte das Immobilienunternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Übernahme soll noch im laufenden Jahr vollzogen werden.

von APA