Kanutin Lisa Carrington nun schon achtfache Olympiasiegerin

"Olympia hat mir so viel mehr als Medaillen gegeben. Ich glaube, man kann gar nicht ausrechnen, wie viel ich gelernt habe und in den vergangenen fünf Jahren daran gewachsen bin", freute sich Carrington. Gerne wird sie als GOAT in the boat bezeichnet, also die Größte aller Zeiten in einem Boot. Die Deutsche Fischer hat allerdings in den Jahren 1980 bis 2004 neben acht Goldmedaillen auch vier Mal Silber geholt.