Kansas City Chiefs besiegen zum NFL-Start Baltimore 27:20

Titelverteidiger Kansas City Chiefs hat die neue Saison der National Football League (NFL) mit einem Sieg eröffnet. Gegen die Baltimore Ravens gewann der Super-Bowl-Champion daheim mit 27:20. Die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes setzten sich am Ende auch durch, weil Ravens-Profi Isaiah Likely bei auslaufender Uhr den Ball zwar in der Endzone fing, dabei aber mit einer Zehenspitze hauchdünn auf der Aus-Linie landete. Daher zählte der Fang nicht als Touchdown.

von APA