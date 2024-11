Der Oktober ist vorbei, das milde Wetter vorerst ebenso: Am Sonntag erwarten die Experten der Geosphere Austria eine Abkühlung. Vor allem in Niederösterreich ist sogar leichter Frost zu erwarten. Die frischen Temperaturen bleiben im Norden und Osten auch in den Folgetagen erhalten. Der Oktober war laut Geosphere unterdessen sehr mild.

von APA