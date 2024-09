KAC schlägt Salzburg beim ICE-Auftakt - Graz bezwingt Caps

Im Topduell KAC gegen Salzburg schenkten sich die Cracks nichts. Das erste Drittel in der Heidi-Horten-Arena blieb ohne Tore, beide Teams zeigten aber körperlich ungemein intensives Eishockey bei hohem Tempo. Leichte Vorteile erspielte sich der KAC, der im zweiten Abschnitt in Führung ging. Mathias From (21.) war es, der einen Angriff aus der rechten Ecke abschloss. Doch schon im ersten Powerplay der Salzburger platzierte Peter Schneider (27.) einen wuchtigen Schuss zum Ausgleich im Kreuzeck.

Zehn Minuten später traf der von Ingolstadt gekommene Andrew Rowe nach sehenswertem Solo zur erstmaligen Gäste-Führung. Der Kracher des US-Amerikaners stand dem Tor von Schneider um nichts nach. Der KAC erhöhte daraufhin den Druck, fand aber des Öfteren mit Salzburg-Goalie Atte Tolvanen eine unüberwindbare Hürde vor. Auf der anderen Seite sah KAC-Goalie Sebastian Dahm beim Tor von Peter Hochkofler (53.), der die Scheibe hoch in der Luft ins Tor abfälschte, nicht gut aus.

Eine 2+2-Minuten-Strafe gegen Salzburgs Ali Wukovits in der Schlussphase gab dem KAC wieder Möglichkeiten. Jan Mursak (56.) traf vier Minuten vor Schluss zum 2:3 für den KAC und sorgte somit für Hochspannung bei den über 4.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Eine weitere Strafe bedeutete noch ein Powerplay, und diesmal vollendete From nach Bischofberger-Vorlage - 14 Sekunden vor der Sirene. In der Overtime hatte der KAC ein Chancen-Übergewicht. Bei den Penalties traf der Däne From erneut, die Salzburger gingen leer aus.

Quasi zum gleichen Zeitpunkt wie der KAC gingen die Capitals in ihrer Halle in Kagran in Führung. Der gebürtige Slowene Aljaz Predan, seit dem vergangenen Jahr Österreicher, erzielte in der 22. Minute das 1:0. Die Wiener konnten in weiterer Folge aber nicht nachlegen, so erzielte Paul Huber (39./PP) kurz vor Ablauf des zweiten Drittels den Ausgleich für die runderneuerten Grazer. Die übernahmen im Schlussabschnitt endgültig die Kontrolle und kamen dank Ex-KAC-Stütze Lukas Haudum (52.) zum Sieg.

Mark Rassell (10./38.) steuerte zwei Tore für den Sieg der Innsbrucker gegen die Pioneers Vorarlberg bei. Für die Villacher blieb eine Aufholjagd am Ende unbelohnt. Der HC Pustertal gab das Spiel gegen Fehervar aus der Hand und verlor nach 2:1-Führung noch mit 2:5. Erster Tabellenführer ist - dank fünf unbeantworteten Toren gegen Linz - Bozen.