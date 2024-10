KAC in CHL out - Heim-1:5 zum Abschluss gegen Lions Zürich

Zürich ging bereits in der fünften Minute in Führung, und das ausgerechnet durch einen Österreicher. Der 20-jährige Vorarlberger Vinzenz Rohrer, mit vier Toren in zehn Spielen der Schweizer National League bester Torschütze der Lions in dieser Saison, traf aus kurzer Distanz.

Im ersten Drittel konnte der KAC die Partie noch halbwegs offen gestalten, im zweiten Abschnitt war gegen den Schweizer Meister und derzeitigen Tabellenführer kein Kraut mehr gewachsen. Derek Grant (23.) und Sven Andrighetto (24.) netzten in einer Überzahl-Situation, Alessandro Segafredo legte nach (28.). Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels kamen die Hausherren dem Ehrentor nahe, Thomas Hundertpfund traf die Stange.

So blieb die Resultatskosmetik Simeon Schwinger vorbehalten, der in der 46. Minute im Powerplay erfolgreich war. Die Schweizer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einen Gang zurückgeschaltet, spielten den Sieg danach trocken nach Hause und sorgten durch Juho Lammikko (56.) für den Endstand.

Für den KAC endete der Grunddurchgang damit drei Punkte unter dem "Strich" an der 20. Stelle, Zürich musste lediglich Färjestad den Vortritt lassen. Die Salzburger landeten auf Rang acht, sie treffen nun in der Runde der letzten 16 auf die neuntplatzierten Lahti Pelicans. Spieltermine sind der 12./13. und 19./20. November.