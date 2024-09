KAC feiert Derby-Sieg gegen VSV nach Fehlstart

Trotz eines Fehlstarts hat der KAC das erste Kärntner Saison-Derby in der ICE Hockey League gewonnen. Der VSV verspielte beim 3:5 in Klagenfurt eine 2:0-Führung nach fünf Minuten und ist damit weiter sieglos. Beim Punktemaximum nach vier Runden halten die Graz99ers nach einem 2:0 gegen Schlusslicht Linz und Südtirol nach einem 2:0 in Wien. Eishockey-Meister Salzburg gewann mit dem 3:1 gegen Fehervar auch sein zweites Heimspiel. Innsbruck besiegte Asiago 3:2 nach Penaltys.

von APA