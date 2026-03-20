K-Pop-Band BTS feiert Comeback mit neuem Album "Arirang"

Die Band BTS ist der erfolgreichste Musikexport Südkoreas. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Auszeit Stadien in aller Welt und stürmte auch in Europa und den USA die Charts. Seit 2022 hatten dann alle sieben BTS-Musiker nacheinander den Militär- oder Zivildienst angetreten, was die Band zu einer langen Auszeit zwang. Der mindestens 18 Monate lange Militärdienst ist in Südkorea für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend. Nach der jahrelangen Zwangspause waren die sieben Bandmitglieder im Juni vergangenen Jahres zur großen Freude ihrer Fans dann wieder vereint, im Juli kündigte die Band ihr Comeback an.

Nach dem Auftritt in Südkoreas Hauptstadt Seoul am Samstag kehrt die Band im April dann auch auf die Bühnen der Welt zurück. Bei einer Welttournee wollen die sieben Musiker bis März 2027 insgesamt 79 Konzerte in 34 Städten geben. Los geht es am 9. April mit einem Auftritt im südkoreanischen Goyang. Nach Konzerten in Südkorea und Japan kommen die Burschen von BTS auch in die USA und nach Europa. In Deutschland sind im Juli zwei Konzerte in München geplant, in Österreich allerdings keine. Nach Zahl der Konzerte wird es die bisher größte Tour einer K-Pop-Band sein. Enden soll sie im März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila.