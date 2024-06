Junger Alpinist im Salzburger Pinzgau abgestürzt

Ein Alpinist ist am Samstagvormittag bei einer Hochtour am Großen Geiger (3.360 Meter Seehöhe) im Gemeindegebiet von Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) tödlich verunglückt. Der 26-jährige Tiroler aus Innsbruck verlor am Nordgrat das Gleichgewicht und stürzte rund 50 Meter in die Tiefe. Er war im Rahmen eines Ausbildungskurses in Richtung Gipfel unterwegs und am Seil gesichert, dieses ist aber bei dem Absturz an einer scharfen Felskante gerissen.

von APA