Julia Cencig und "Fifi" Pissecker tanzen bei "Dancing Stars"

Für die tanzerfahrene Cencig (52) ist laut ORF-Aussendung ihre Teilnahme und die Möglichkeit, mit Profis zu trainieren, "mein großes Zuckerl und ein riesengroßes Geschenk", wogegen der 59-jährige Pissecker, einst Gründungsmitglied der Kabarettgruppe Die Hektiker, "es leider nie in eine Tanzschule geschafft" hat. Er freut sich darauf, "jetzt endlich wirklich tanzen zu lernen", hat aber auch "ein paar Bedenken, weil es sicher anstrengend wird und man nicht weiß, was auf einen genau zukommt - ähnlich wie beim Jakobsweg, den ich vor ein paar Jahren gegangen bin".

"Die Mischung aus Sport, Herausforderung und der Aufregung, in die Öffentlichkeit zu treten, ist genau Meins", ließ sich Aaron Karl (34), der mit zehn Jahren im Staatsopernballett war ("aber abgesehen davon habe ich keine Tanzerfahrung") zitieren. Koch Andi Wojta (bekannt u.a. durch sie TV-Kochsendung "Andi & Alex") hat "mit Tanzen wirklich nichts am Hut und selber noch gar nicht realisiert, dass ich wirklich ja gesagt habe. Dass ich nicht der größte Fred Astaire bin, wird sofort augenscheinlich sein." Zwei Frauen seien für seine Zusage verantwortlich: "Meine Frau hat sich zum 20. Hochzeitstag gewünscht, mit mir Walzer zu tanzen. Und ich hoffe doch, dass sich das ausgeht. Und außerdem möchte ich meiner Mutter eine Freude machen, der ich versprochen habe, nicht abzusagen, wenn ich gefragt werde", so der 52-Jährige.

Die bisher letzte Staffel gewann 2023 Sängerin Missy May mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin. Moderiert werden die "Dancing Stars 2025" erneut von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.