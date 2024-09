Jugend-Broschüre: "In Österreich keine unabhängigen Medien"

In einer im März 2024 erschienen Informationsbroschüre des Bundesnetzwerkes Österreichische Jugendinfos (BÖJI) wird die Existenz unabhängiger Medien in Österreich in Abrede gestellt. Im dafür zuständigen Jugendstaatssekretariat von Claudia Plakolm (ÖVP) zeigt man sich darüber irritiert und verspricht eine Prüfung und Umformulierung, berichtet am Samstag der "Kurier".

von APA