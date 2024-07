Judoka Piovesana mit Chance auf Bronze

Ofner nach 7:5,6:2 gegen Haase in 2. Runde - Grabher out

Der Steirer Sebastian Ofner steht beim olympischen Tennis-Turnier in Paris in der zweiten Einzelrunde. Der 28-Jährige besiegte am ...