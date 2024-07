Judoka Piovesana erreicht bei Olympia Bronzekampf

Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen zählend in den Wettkampf gegangen, hatte sich Piovesana am Vormittag mit Waza-ari gegen Esmigul Kujulowa aus Kasachstan durchgesetzt und anschließend ihre ehemalige britische Teamkollegin Lucy Renshall im Golden Score mit Ippon besiegt. Der Mexikanerin Prisca Awiti Alcaraz, die ebenfalls aus England stammt, unterlag sie im Golden Score mit Waza-ari.

Vor der Abendsession hatte Piovesana gemeint, dass sie glücklich sei, in die Repechage-Runde gekommen zu sein. "Das habe ich am Beginn des Tages nicht gedacht. Ich dachte nicht, dass ich gegen die Britin gewinne." Es sei alles ein Bonus und sie auch als Siebente zufrieden, auch wenn sie natürlich mehr wolle. Nun wird es schlechtestenfalls der fünfte Rang. Den Halbfinaleinzug verpasste Piovesana knapp, glaubte gegen Awiti Alcaraz schon eine Wertung zu haben, die aber nicht gegeben wurde. "Das passiert manchmal. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir."

Es seien überhaupt ein bisschen die "britischen nationalen Meisterschaften" gewesen, sagte Piovesana auf die Gegnerinnen angesprochen. Mit der einen, Awiti Alcaraz, ist sie befreundet, mit der anderen, Renshall, das Gegenteil. "Ich habe sie seit Jahren nicht geschlagen und sie war einer der Gründe, warum ich das britische Team verlassen habe. Mental war das hart heute und ein komischer Wettkampf." Der Dienstag beinhaltete für Piovesana also auch eine Art Vergangenheitsbewältigung.

Piovesana verließ das nationale Trainingscenter in Großbritannien wegen Mobbings, Aiwti Alcaraz tat dies wegen Nichtnominierung für Events, wie die ÖOC-Athletin erzählte. Piovesana ist mit dem Judoka Laurin Böhler liiert und fand während der Corona-Pandemie in Vorarlberg ein neues Zuhause. Währenddessen liefen im britischen Judoverband Untersuchungen wegen Mobbings, auch Piovesana war eine, die sich wehrte. "Als die Untersuchungen begannen, wurde das Umfeld toxisch", sagte sie zur APA. Sie habe entschieden, nicht mehr in das Trainingscenter zurückzuwollen. Drei Jahre sah sie die Tatami wettkampfmäßig nicht.

Wachid Borchashvili, Bruder von Tokio-Bronzemedaillengewinner Shamil, schied am Dienstag in Runde zwei aus. Er besiegte in der Arena vor dem Eiffelturm zunächst Mohammad Samim Faizada aus Afghanistan mit Ippon. Anschließend musste er sich aber dem dreifachen Weltmeister Tato Grigalaschwili aus Georgien mit Waza-ari beugen. "Ich habe mir vor zwei Wochen das Seitenband im Knie eingerissen, bin seither fast rund um die Uhr vom medizinischen Team des ÖOC behandelt worden. Der Angriff von ihm war gegen mein linkes Knie", erklärte der schwer enttäuschte 25-jährige Oberösterreicher.