Der britische Star Jude Law (51) wird in diesem Jahr als letzter Sternempfänger auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Am 12. Dezember soll der Schauspieler die 2.798. Plakette auf dem berühmten Gehsteig enthüllen. Als Gastsprecher sind US-Regisseur David Lowery (43) und die Schauspielerin Jurnee Smollett (38) eingeladen. Mit Smollett hatte Law zuletzt den Kriminalfilm "The Order" gedreht. Der Film feierte im August bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere.

von APA