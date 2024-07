Johnny Depp wandte sich mit Kunstwerken dem Tarot zu

"Ich war schon immer unheimlich neugierig auf Tarot", sagte Depp in einem Video. Die Tarot-Kartenkunst würde eine Ewigkeit zurückreichen.

"The Lovers" zeigt ein gut gekleidetes Paar, wobei der Mann eine rote Rose hält. "The Empress" zeigt eine weibliche Figur, die eine verwitterte Krone trägt - eine Hommage an die französische Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis, mit der Depp bis 2012 14 Jahre lang zusammen war. Die beiden haben zwei Kinder, und Depp sagte, sie seien einander "sehr nahe" geblieben.

"Strength" zeigt einen Elefanten und den Satz: "Warum willst du mit etwas kämpfen, das nicht mit dir kämpfen will?" Es wurde von einem Gemälde inspiriert, das Depp anfertigte, als Paradis schwanger war.

Augenlos, aber mit geschminkten roten Lippen, erinnert "The Emperor" an einen französischen Monarchen aus dem 17. Jahrhundert und wurde von einem Werk inspiriert, das Depp während der Dreharbeiten zu "Jeanne du Barry", in dem er König Ludwig XV. spielte, in Versailles anfertigte.

Der Film, der bei den Filmfestspielen von Cannes 2023 Premiere feierte, war Depps erste große Rolle seit dem viel beachteten Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard im Jahr 2022.