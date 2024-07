John Legend schwärmt von seinen Kindern

US-Sänger John Legend ("All of Me") beobachtet eigenen Angaben zufolge gerne seine vier Kinder beim Älterwerden. Mit den ältesten, der achtjährigen Luna und dem sechsjährigen Miles, habe er "eine Menge Spaß", sagte der 45-Jährige dem US-Magazin "People". "Sie sind unabhängig genug, dass man sie nicht jede Sekunde beobachten muss, aber sie sind auch so interessante Persönlichkeiten."

von APA