Joanna Bator erhielt Staatspreis für Europäische Literatur

Die polnische Autorin Joanna Bator ist am Samstag in Salzburg mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet worden. Sie erzähle in ihren Büchern "dutzende kleiner Geschichten, die kunstvoll zu wunderbaren Romanen verflochten werden und uns Leserinnen und Leser vom ersten Satz an in eine oftmals fremd wirkende Welt ziehen, die einem aber nach einigen Seiten schon vertraut ist", sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bei der Verleihung.

von APA