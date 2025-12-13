JLo tanzte mit ihrer Mutter zu deren 80er in Las Vegas

Auf den Fotos und Videos sind Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez unter anderem auf der Tanzfläche und einer Außenterrasse mit Ausblick zu sehen. Auch ein Ständchen auf der Bühne scheint die 56 Jahre alte Sängerin ihrer Mutter den Fotos zufolge gesungen zu haben.

"Danke, dass du immer an mich geglaubt und mich unterstützt hast und mich daran erinnert hast, wer ich bin. Ich bin so gesegnet, deine Tochter zu sein, und ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können", schrieb Lopez.