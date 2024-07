"Jedermann"-Regisseur Carsen setzt auf "Kraft des Domes"

Am Dienstagabend findet bei den Salzburger Festspielen der erste Probedurchgang für die Neuinszenierung des "Jedermanns" 2024 statt. Der für die Produktion gewonnene kanadische Regisseur Robert Carsen hat am Vormittag in einem Pressegespräch erste Details zur Neuproduktion bekannt gegeben und über seine Interpretation des Stücks gesprochen. Eine minimalistische Aufführung dürfte dabei nicht bevorstehen: In einer Feierszene sollen rund 90 Personen auf der Bühne stehen.

von APA