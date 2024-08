Janet Jackson kündigt Konzertreihe in Las Vegas an

Sie kündigte eine Show-Reihe in der Anlage Resorts World an, die 5000 Gästen Platz bietet. Zwischen dem 30. Dezember und Mitte Februar sind zehn Auftritte geplant.

Zuvor kommt die Sängerin im Rahmen ihrer "Together Again"-Europatournee auch nach Deutschland. Anfang Oktober soll sie in München, Köln und Berlin auftreten.

Mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern ist Jackson, die jüngere Schwester des 2009 gestorbenen "King of Pop" Michael Jackson, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Sie hat fünf Grammys gewonnen, zwei Emmys und einen Golden Globe.

Jackson stand bereits 2019 mit der Show "Metamorphosis" für mehrere Monate in Las Vegas auf der Bühne. Die Macherin von Hits wie "All For You", "Together Again" und "That's the Way Love Goes" hatte damit erstmals in Las Vegas eine eigene Bühnenshow. In der Entertainment-Stadt haben viele große Künstler regelmäßige Auftritte, darunter Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John und Lady Gaga.