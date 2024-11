Sylvester Stallone hat es 1993 vorgemacht: In dem Action-Thriller "Cliffhanger" kämpfte er als Kletterer an steilen Bergwänden gegen eine Verbrecherbande. Bei dem in den Dolomiten gedrehten Blockbuster führte der Finne Renny Harlin Regie. Nun macht es ihm der spanische Regisseur Jaume Collet-Serra nach und holt dafür den früheren "James Bond" Pierce Brosnan und Lily James vor die Kamera. Die Dreharbeiten in Österreich seien angelaufen, berichtet das Branchenblatt "Variety".

von APA