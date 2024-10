Der Sieger bei den mit 2,626 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open heißt Jack Draper. Der 22-jährige Brite bezwang den ungesetzten Russen Karen Chatschanow am Sonntag in der Wiener Stadthalle nach 1:35 Stunden mit 6:4,7:5 und ist damit der erste britische Sieger in Wien seit Andy Murray vor zehn Jahren. Draper darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 461.920 Euro freuen, für Chatschanow bleiben immerhin 248.540.

von APA