Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Die Gewalt dort, die bereits vor Beginn des Krieges im Gazastreifen vor fast einem Jahr zugenommen hatte, hat sich in jüngster Zeit verschärft. Israel hat seine Einsätze gegen militante Gruppen in dem von der gemäßigten Fatah des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas regierten Gebiet verstärkt. Zugleich gibt es dort immer mehr massive Übergriffe jüdischer Siedler auf Palästinenser - meist im Stil von Selbstjustiz.

"Terroristen haben vor kurzem versucht, einen Wachmann am Eingang zur Gemeinde Karmei Tzur zu überfahren und sind in die Gemeinde eingedrungen", erklärte das Militär mit Verweis auf eine jüdische Siedlung. Soldaten, die am Ort des Geschehens eingetroffen seien, hätten das Feuer auf die Eindringlinge eröffnet. Nach weiteren werde gesucht. Solche Siedlungen in dem Palästinenser-Gebiet werden von israelischen Streitkräften bewacht und sind international nicht anerkannt. Der Internationale Gerichtshof und die Vereinten Nationen stufen sie als völkerrechtswidrig ein. Die israelische Regierung, die so weit rechts steht wie keine vor ihr und der nationalistische und jüdisch-orthodoxe Parteien angehören, treibt den Siedlungsbau dennoch voran - auch mitten im Gaza-Krieg.

Bei dem anderen Vorfall im Westjordanland habe ein Fahrzeug an einer Tankstelle Feuer gefangen und sei explodiert, teilte das Militär weiter mit. Die zum Ort des Geschehens geschickten Soldaten hätten "auf den Terroristen geschossen und ihn eliminiert, als er aus dem Fahrzeug gestiegen war und versucht hatte, sie anzugreifen". Mit "eliminieren" bezeichnet das israelische Militär die Tötung der betreffenden Personen. Es sei noch zu früh, um sagen zu können, ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang bestehe, fügte das Militär hinzu.

Die radikal-islamische Hamas veröffentlichte am Samstag eine Erklärung, in der sie den "doppelten heldenhaften Einsatz" im Westjordanland würdigte. Es sei "eine klare Botschaft, dass der Widerstand anhalten wird, dauerhaft und nachhaltig, solange die brutale Besatzungsmacht unsere Bevölkerung und unser Land weiterhin aggressiv angreift". Die Hamas, die von mehreren Staaten - darunter die EU und Israels wichtigster Verbündeter USA - als Terrororganisation eingestuft wird, bekannte sich jedoch nicht direkt zu den Angriffen.

Die Hamas herrscht seit der Wahl 2006 im Gazastreifen, ist aber auch im Westjordanland aktiv. Seit 2006 gab es keine Wahlen mehr in den beiden Palästinenser-Gebieten. Die Qassam-Brigaden der Hamas und Kämpfer des verbündeten Islamischen Jihad hatten am 7. Oktober 2023 überraschend den Süden Israels überfallen. Nach israelischen Angaben töteten die Extremisten dabei 1.200 Menschen und verschleppten mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen. Bei den darauf folgenden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde bisher mehr als 40.600 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet und fast 94.000 verletzt.