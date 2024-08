Israelischer Angriff auf Gaza - Palästinenser: Über 100 Tote

Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas in einem Schulgebäude der Stadt Gaza angegriffen. Es seien Terroristen getroffen worden. Das Hamas-Kommando habe sich in einer Schule neben einer Moschee befunden, die Bewohnern von Gaza als Schutzraum gedient habe, so die israelische Armee. Unbestätigten palästinensischen Berichten zufolge kamen mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter zahlreiche Vertriebene.

von APA