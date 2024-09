Israelische Luftangriffe mit mehreren Toten in Syrien

Die Staatsagentur meldete weiter, dass die Luftabwehr mit einer "Aggression" auf mehrere Ziele im Zentrum des Landes konfrontiert gewesen sei. Israel kommentiert solche Angriffe in der Regel nicht. Das Land greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden. Dabei werden auch regelmäßig Soldaten der Regierungstruppen sowie Milizionäre getötet. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor elf Monaten hat Israel diese Angriffe noch verstärkt.