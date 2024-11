Im Zuge der Ausschreitungen nach einem Fußballspiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv in der Europa League sind zehn Personen in Gewahrsam genommen worden. Fans von Maccabi seien von "antisemitischen Schlägertrupps" angegriffen worden, sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema am Freitag. Offiziellen israelischen Angaben zufolge wurden zehn Menschen verletzt. Israels Außenministerium erreichte inzwischen alle Israelis in der niederländischen Hauptstadt.

von APA