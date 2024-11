Israel meldet die Tötung eines der letzten hochrangigen Mitglieder der Hamas: Izz al-Din Kassab sei dafür zuständig gewesen, sich mit anderen Gruppen im Gazastreifen abzusprechen, teilte das Militär am Freitag mit. Er sei bei einem Luftangriff in Khan Younis getötet worden. Die radikal-islamische Palästinensergruppe bestätigte in einer Erklärung Kassabs Tod.

von APA