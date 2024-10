Israel fliegt massive Angriffe auf Ziele im Libanon

Insgesamt seien mehr als 50 Städte und Dörfer angegriffen worden, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Im Süden des Landes sei dabei ein ranghoher Hisbollah-Kommandant getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Er sei für mehrere Angriffe auf Israel verantwortlich gewesen und habe Gefechte im grenznahen Gebiet Bint Jubail befehligt. Das Militär habe zudem einen Kommunikationsexperten und den Chef einer Einheit zur Waffenherstellung der Schiitenmiliz getötet.

Zu den Angriffen auf die Hauptstadt hieß es in der Staatsagentur NNA: "Feindliche Flugzeuge haben in der Früh zwei Angriffe auf Beiruts südliche Vororte ausgeführt, einer davon traf ein Wohnhaus in Haret Hreik". In der Nähe des Hauses befänden sich eine Moschee und ein Krankenhaus. Die israelische Armee erklärte ihrerseits, sie habe in Beirut "eine Kommandozentrale des Hisbollah-Geheimdienstes und eine unterirdische Waffenwerkstatt" angegriffen. Vor den Luftschlägen hatte Militärsprecher Avichay Adraee die Bewohner der Stadtteile Haret Hreik und Hadath auf Arabisch bei Telegram gewarnt: "Sie befinden sich in der Nähe von Einrichtungen (...) der Hisbollah, die in naher Zukunft von den Verteidigungskräften ins Visier genommen werden", schrieb er.

Adraee forderte die Bewohner auf, sich "mindestens 500 Meter" von diesen Zielen entfernt in Sicherheit zu bringen. Der Beitrag war mit zwei Karten versehen, auf denen die betroffenen Orte markiert waren. In den vergangenen Tagen hatte die israelische Armee vor ihren Luftangriffen bereits zu mehreren Evakuierungen in verschiedenen Teilen Libanons aufgefordert.

Die Hisbollah reklamierte unterdessen neue Angriffe auf den israelischen Norden für sich. Auch in der Hafenstadt Haifa gab es erneut Raketenalarm. Nach Armeeangaben wurden rund 70 Geschosse vom Libanon auf Israel gefeuert. Einige seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, andere im nördlichen Gebiet eingeschlagen. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um mehrere dabei ausgelöste Brände zu löschen, hieß es.

Im eskalierenden Konflikt zwischen der israelischen Armee und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israel seine Angriffe im Libanon jüngst ausgeweitet. Nach dem Großangriff der mit ihr verbündeten islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die pro-iranische libanesische Hisbollah-Miliz mit ständigen Raketenangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Israel beschoss in Reaktion darauf Ziele im Libanon und startete vor rund drei Wochen Bodeneinsätze im südlichen Teil des Nachbarlands gegen Stellungen der Miliz.

Durch den Krieg in der Region wird die Wasserversorgung im Libanon zunehmend erschwert. Nach Problemen bei der Versorgung mit sauberem Wasser für Vertriebene berichtete nun auch die UNO-Beobachtermission UNIFIL im Land von Wasserknappheit bei ihren Truppen. Diesen sei im Ort Mais al-Jabal nahe der israelischen Grenze nach Wochen ohne Nachschub das Wasser ausgegangen, teilte UNIFIL mit. Weil Straßen in der Gegend gesperrt seien, hätten UNO-Truppen an diesem Posten zuletzt vor drei Wochen eine Wasserlieferung erhalten. Zugang zu Positionen in dieser Gegend sei "schwierig".

Hilfsorganisationen bemühen sich, Zugang zu Wasser und Sanitäranlagen aufrechtzuerhalten. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF berichtete, dass mindestens 28 Wasseranlagen im Konflikt beschädigt worden, wodurch die Wasserversorgung von 360.000 Menschen vor allem im Süden betroffen sei. "Die anhaltenden Bombardierungen stören wichtige Wasser- und Sanitärdienste im gesamten Libanon, wodurch die Gefahr von Cholera-Ausbrüchen steigt", teilte UNICEF mit. Dabei seien vor allem kleine Kinder gefährdet. Helfer verteilen deshalb soweit möglich Sets zur Desinfektion und Wasserreinigungstabletten.