Iran meldet Tod zweier Soldaten bei israelischem Angriff

Das israelische Militär warnte Teheran anschließend vor weiteren Angriffen. "Sollte das iranische Regime den Fehler begehen, eine neue Runde der Eskalation einzuleiten, sind wir verpflichtet zu reagieren", erklärte Militärsprecher Daniel Hagari. "Alle, die den Staat Israel bedrohen und versuchen, die Region in eine größere Eskalation hineinzuziehen, werden einen hohen Preis zahlen", sagte er.

Der Iran hat nach Angaben seines Außenministeriums das Recht und die Verpflichtung, sich gegen Aggressionen von Außen zu verteidigen. Der israelische Angriff sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht, erklärte das Ministerium am Samstag. Teheran wisse um seine Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Region.

Die USA forderten den Iran auf, "seine Angriffe auf Israel einzustellen, damit dieser Zyklus der Kämpfe ohne weitere Eskalation beendet werden kann", wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, Sean Savett, sagte.

Auch der britische Premierminister Keir Starmer rief den Iran auf, nicht auf die israelischen Angriffe zu reagieren. "Ich bin mir darüber im Klaren, dass Israel das Recht hat, sich gegen die iranische Aggression zu verteidigen. Es ist ebenso klar, dass wir eine weitere Eskalation in der Region vermeiden müssen, und ich fordere daher alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Der Iran sollte nicht reagieren", sagte Starmer auf einer Pressekonferenz in Samoa anlässlich eines Treffens der Regierungschefs des Commonwealth.

Frankreich mahnte nach den nächtlichen Angriffen ebenfalls zur Zurückhaltung. "Frankreich ruft die Parteien inständig dazu auf, von jeder Eskalation und Handlung, die die in der Region herrschende extreme Anspannung verschlimmern könnte, abzusehen", hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Paris.