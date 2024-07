Iran droht Israel nach Haniyeh-Tod mit "harter Bestrafung"

Der oberste, geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat Vergeltung für den Tod des politischen Anführers der islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran angekündigt. "Das kriminelle zionistische Regime (Israel) hat unseren Gast in unserem Haus ermordet", wurde Khamenei am Mittwoch auf seiner Website zitiert. "Es wird eine harte Bestrafung geben."

von APA