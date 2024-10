IP Österreich führt sein Portfolio mit der RTL AdAlliance zusammen. Bis Mitte 2025 soll die TV- und Digitalvermarkterin auch unter dem einheitlichen RTL-Markenbild auftreten, hieß es am Montag in einer Aussendung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die RTL AdAlliance integriert werden.

von APA