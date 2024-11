Rechtzeitig vor der "Buch Wien" ist eine neue Interessenvertretung der österreichischen Buchbranche gegründet worden. In der IG Buchmenschen haben sich Menschen organisiert, die in Buchhandlungen und Antiquariaten arbeiten, in Verlagen und Redaktionen, "als Dienstleister:innen, Buchblogger:innen oder Literatur-Influencer:innen".

von APA