Insolvenzverfahren über Tupperware Österreich eröffnet

Eine Fortführung ist geplant, den Gläubigern winkt eine Quote von 20 Prozent. Die Passiva sollen bei gut 10 Mio. Euro liegen. Als Masseverwalter wurde Katharina Widhalm-Budak aus Wien bestellt. Die Anmeldefrist läuft bis 7. November 2024.

Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit gilt die Insolvenz des Mutterkonzerns in den USA. Diese wiederum sei auf Streitigkeiten mit großen Gläubigern zurückzuführen, hieß es im September. Das 1946 gegründete Unternehmen ist mit "Tupper-Partys", bei denen Verkaufsberater im privaten Umfeld die Plastikdosen und andere Küchenartikel in ihrer Community anpreisen, groß geworden. Erst 2022 fing Tupperware an, Produkte online zu verkaufen - zu spät, wie Handelsexperten meinen.

Tupperware hat 5.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41 Ländern. Hinzu kommen rund 465.000 eigenständige Verkaufsberater. Gegründet wurde die Firma 1938 von Earl Tupper.