Insolvenzgericht segnete Selfridges-Verkauf der Signa ab

Das Insolvenzgericht hat grünes Licht für den Verkauf der Signa-Anteile an der britischen Warenhauskette Selfridges gegeben. Sämtliche Anteile der Signa Prime Selection AG seien an den saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) veräußert worden, bestätigte der Sanierungsverwalter am Mittwoch. "Der Verkauf der Anteile an Selfridges ist Ergebnis intensiver Verhandlungen", hieß es aus der Rechtsanwaltskanzlei Abel. Der saudische Staatsfonds erwarb 40 Prozent an Selfridges.

von APA