Insider: OpenAI reformiert Eignerstruktur

OpenAI kommt nicht zur Ruhe. Während die US-Softwarefirma an der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet, muss sie immer wieder Schlüsselpositionen neu besetzen. So kündigte Technologiechefin Mira Murati am Mittwoch (Ortszeit) überraschend ihren Rückzug an. Außerdem will OpenAI-Chef Sam Altman Insidern zufolge die Eigentümerstruktur umkrempeln, um sich für Investoren attraktiver zu machen.

von APA