Indische Ärzte beenden Streik - Jungmediziner machen weiter

Indische Ärzte haben ihren landesweiten 24-Stunden-Streik als Protest gegen die Vergewaltigung und Tötung einer jungen Kollegin beendet. Der Berufsverband Indian Medical Association (IMA), der am Wochenende zu der Protestaktion aufgerufen hatte, forderte am Sonntag in einem Brief an Premierminister Narendra Modi einen besseren Schutz für das Krankenhauspersonal. 60 Prozent aller Ärzte im Land seien Frauen.

von APA