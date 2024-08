Indien will zu Lösung des Ukraine-Kriegs beitragen

Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei einem Besuch in Kiew die Bereitschaft seines Landes betont, in jeglicher Art und Weise zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine beizutragen. "Präsident Selenskyj weiß, dass wir es gut mit der Ukraine meinen", sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar nach einem Treffen Modis mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - nur Wochen nach einem Besuch des indischen Regierungschefs in Moskau.

von APA