In Wien fünfmal mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen

Der Lehrstellenmangel in Österreich ist vor allem ein Thema in der Bundeshauptstadt. In Wien habe es im September fünfmal mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen gegeben, sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Etwa gleich viele Lehrplätze wie Suchende gab es in Niederösterreich und Vorarlberg. Viel mehr Angebot als Lehrstellensuchende verzeichneten Tirol, Oberösterreich und Salzburg. Ende September waren 108.000 Menschen in der Lehre.

von APA